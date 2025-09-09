Daniele Doria e Alessio fidanzati dopo Amici 24? La risposta

Si sono fidanzati Daniele Doria e Alessio dopo Amici 24? Arriva la risposta.

Daniele Doria e Alessio fidanzati? Lui racconta il legame con Di Ponzio: “Lo seguivo sui social già prima di Amici”

Daniele Doria, vincitore dell’edizione 24 di Amici, non ha portato a casa solo la vittoria e il montepremi da 150.000 euro. Il ballerino napoletano ha conquistato anche una preziosa borsa di studio per la Ailey School di New York, dove attualmente si trova per proseguire la sua formazione artistica. In una recente diretta sui social, Daniele ha aggiornato i suoi fan raccontando i primi giorni nella Grande Mela, parlando dei luoghi visitati, delle prime esperienze gastronomiche e delle emozioni legate a questa nuova avventura.

Tra i vari argomenti toccati, Daniele ha voluto parlare anche di uno dei legami più forti nati durante il percorso ad *Amici*, quello con Alessio Di Ponzio, conosciuto proprio all’interno del talent.

Il legame nato ai casting: da “antipatia” a fratellanza

Alla domanda di una follower su come sia nato un rapporto così forte con Alessio, Daniele ha raccontato che i due già si seguivano su Instagram prima di conoscersi dal vivo. Tuttavia, la prima impressione non è stata delle migliori per entrambi:

“In realtà io e Alessio ci seguivamo su Instagram, ma non ci siamo mai incontrati dal vivo. Ci siamo beccati al primo casting e io pensavo che fosse una di quelle persone che se la crede e lui pensava la stessa cosa di me. Poi in realtà si siamo visti a tutti i casting e li abbiamo fatti insieme. Durante la settimana prima della puntata abbiamo un po’ legato, poco però, poi da quando siamo entrati è venuto tutto da sé, ci siamo stretti tantissimo, stavamo anche nella stessa stanza. Da lì in poi è nato davvero un rapporto bellissimo che dura ancora. Quindi è stato un legame nato a piccoli passi fino all’entrata nella scuola e poi è sbocciato quasi subito. Quanti provini abbiamo fatto ad Amici? Mi pare che siano stati tre“, le sue parole come riportato da Biccy.

La musica e i gusti personali

Nel corso della diretta, Daniele ha risposto anche ad alcune domande sui suoi gusti musicali, condividendo i nomi degli artisti che ascolta più spesso: “I miei artisti italiani preferiti? Aiello mi piace tanto, poi anche Elodie, poi Rose Villain, lei è stupenda. Comunque sono una vera baddie, quindi sono un fan di Anna Pepe, però mi piace anche Sarah Toscano, i miei amichetti di Amici in generale. Comunque i cantanti maschi li ascolto poco rispetto alle donne, vale anche per le popstar straniere“.

Le fan sognano ma Alessio chiarisce: “Siamo solo amici”

Da mesi, molti fan del programma sognano che tra Daniele e Alessio possa esserci qualcosa di più di una semplice amicizia. Su TikTok e Instagram sono stati pubblicati diversi video con loro due protagonisti, accompagnati da musiche romantiche. In particolare, ha fatto discutere il like di Alessio a un commento che diceva: “Vi prego ditemi che questi due sono fidanzati“. Il gesto ha alimentato il chiacchiericcio, ma Alessio ha poi deciso di intervenire per spegnere le voci:

“Ragazzi ho letto quello che avete scritto. Ho messo il like come ne metto tanti di fretta e non avevo nemmeno letto. Volevo dirvi però che noi siamo grandi amici, ma niente di più. Non fraintendete le cose e i like“.