Anche Daniele Dal Moro è diventato molto insofferente nei confronti di Antonella Fiordelisi. Per questo motivo, dopo una precedente lite, ieri sera nella Casa del Grande Fratello Vip è scoppiato un altro confronto che ha visto protagonista anche il suo fidanzato Edoardo Donnamaria.

“Tu Antonella cerchi di salvarla anche quando è insalvabile”, ha affermato Daniele Dal Moro confrontandosi con Edoardo Donnamaria. Tra i due concorrenti prima c’era una forte amicizia che, con il passare del tempo, è andata scemando anche per questo motivo.

Daniele ha cercato di far capire a Donnamaria come stanno le cose:

Tavassi mi prende per il cul* tutti i giorni, non ho mai percepito un filo di cattiveria, con Antonella la percepisco… Antonella non scherza, rompe il cazz* apposta per farti innervosire.