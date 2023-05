Daniele Dal Moro ha svelato i motivi della rottura con Oriana Marzoli. In sintesi? La colpa sarebbe degli hater e delle segnalazioni, senza considerare gli incontri “reciproci” (lei a casa di Antonino dopo la festa di Signorini e lui con i Donnalisi a Verona).

Daniele Dal Moro, dopo essersi sfogato su Twitter ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram e poi ha svelato il suo effettivo sentimento nei confronti di Oriana Marzoli:

Effettivamente Dal Moro sembra dispiaciuto.

Tuttavia, rompere una storia d’amore perché non si riescono a gestire le segnalazioni degli hater, mi pare una relazione con basi solide quando un castello di carta: voi che ne pensate?

E’ brutto da dire ma anche stavolta non si è sentito la prima scelta,ha scelto di credere al suo fandom. Questa frase l’ho sentita da morire. Lei è troppo fragile,sembra che attorno non abbia nessuno che la faccia ragionare non si rende conto che non vogliono il suo bene #oriele pic.twitter.com/jIrzVprQB4

