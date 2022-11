Daniele Dal Moro rientra al GF Vip e spiega cosa gli è successo – VIDEO

Daniele Dal Moro è rientrato nella Casa del Grande Fratello Vip dopo alcune ore di lontananza, facendo ipotizzare che si fosse preso il Covid così come è accaduto per altri sei coinquilini.

Non posso… Sapessi cosa ho fatto, ti dico solo che sono andato a letto alle 9 e mezza… Sono venuto a letto ma in realtà due minuti, poi sono andato via… Malessere fisico? Sì, sì… mi hanno fatto anche le analisi due volte, ho fatto due prelievi ma non posso dirvi niente. Non sto male…