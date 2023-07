Edoardo Donnamaria ha pubblicato “Piccolo Sole”, la sua nuova canzone dedicata ad Antonella Fiordelisi. Dopo averla ascoltata, Daniele Dal Moro ha condiviso un vocale ironico con una proposta per Drojette.

Stavo pensando, sai cosa potrei fare? Potrei darti dei soldi per tornare con Antonella. Tanto, ne guadagnerei poi molti di più dai tuoi fan, che sarebbero disposti a pagarmi migliaia e migliaia di euro. Secondo me ci potremmo mettere d’accordo per fare una roba del genere. Io ti faccio un bonifico ora da 10 mila euro. E basta, e tu torni con Antonella, poi il resto vien da sé.