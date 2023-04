Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli fanno ormai coppia fissa. La fine del GF Vip ha rappresentato il loro vero inizio ed i fan sui social non possono che fare il tifo per gli Oriele. Non tutti, forse, avrebbero creduto di poterli ancora rivedere insieme, ma a quanto pare invece, il veneto e la venezuelana avrebbero trovato la quadra.

Daniele Dal Moro e Oriana inseparabili dopo il GF Vip

A dimostrazione di quanto Daniele ed Oriana siano del tutto compatibili, i numerosi scatti e video social postati sui propri profili e che sottolineano una complicità assolutamente evidente.

Nelle passate ore Oriana ha postato un breve video che la immortala a letto con Daniele in un momento di tenerezza. Poi, questa mattina, i due ancora una volta inseparabili, sono usciti in auto.

“Sono due giorni che si lamenta che il vetro è sporco”, ha scritto Oriana mentre immortalava Dal Moro nell’atto di lavare il vetro della vettura con fare divertito ed al tempo stesso innamorato.

E sono bastati proprio i loro sorrisi a scaldare i cuori dei fan degli Oriele, i quali hanno manifestato tutto il loro supporto per i due ex Vipponi e per la loro ritrovata sintonia fuori dalla Casa.

Buongiorno.

Ogni contenuto postato sui social trasmette tutta la loro felicità e il loro amore. Si fanno bene a vicenda, si compensano, si completano e si amano.

E noi? Noi viviamo con loro queste emozioni, lieti di averci sempre creduto e di aver sempre remato. 🤍#oriele pic.twitter.com/7ZtBdjjr4P — Markolino (@Marko_lino_1) April 8, 2023