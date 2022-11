Da giorni Daniele Dal Moro “trolla” Oriana prendendosi gioco di lei approfittando del fatto che possa non capire perfettamente la lingua italiana e ridendoci su. Con il passare dei giorni però, le cose sarebbero cambiate e da semplice presa in giro si sarebbe trasformata in vera e propria cattiveria.

Daniele Dal Moro, al via la vendetta contro Oriana

Il motivo è presto detto: Daniele non avrebbe affatto gradito il coinvolgimento da parte di Oriana nelle sue dinamiche personali. Per questo l’ex tronista ha promesso “vendetta”, annunciando che da qui alla fine del gioco avrebbe continuato a nominare la venezuelana.

Nella serata di ieri però, Daniele avrebbe pronunciato una frase per nulla gradita da Oriana. Mentre giocava a biliardo con il silente George, in presenza della stessa Marzoli, la giovane lo ha punzecchiato: “Non voleva giocare con me perché eravamo donne”. La risposta piccata di Dal Moro è giunta poco dopo:

Come al solito l’unico neurone che hai in testa non ti fa capire le cose, quindi…

“Vedi come rispondi? E’ brutto così!”, ha contestato la giovane. “Ma certo, è quello che ti meriti, Oriana”, ha replicato Daniele, stizzito, “E’ proprio quello che ti meriti, secondo te io non volevo giocare con voi perché siete delle donne? Facciamo una cosa: non parlarmi più perchè io non ho più voglia di parlare con te, non so in che lingua dirtelo”.

#GFvip Porque no hablas mejor de los comentarios de San Daniele!!! pic.twitter.com/Hac13QDHTS — Oriana GRAN FRATELLO (@Origranfratello) November 21, 2022

Ragazzi ma Daniele è cosi stronzo con Oriana che veramente sembra che Oriana fuose la sua ex che lo ha tradito con un’altro. Pure George si rende conto quanto é cattivo, che li ha detto de non dire ad Oriana che non ha neurone in testa, che un po’esagerado con lei. #gfvip — Ana (@anaciocci) November 20, 2022