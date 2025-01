Daniele Dal Moro offende il Grande Fratello e Signorini: il commento volgare

Daniele Dal Moro, ex concorrente dell’edizione peggiore di sempre (Grande Fratello Vip 7, in compagnia della sua ex fidanzata Oriana Marzoli), ha nuovamente “sputato” sul piatto che gli ha dato da mangiare per molti mesi.

Sotto un post dell’account ufficiale del Grande Fratello, ha commentato: “Programma di merd*, conduttore di merd*”, offendendo sia il reality show che il suo conduttore Alfonso Signorini.

Personalmente trovo questi commenti inopportuni e volgari. E mi chiedo: gli sembrava un programma di “merd*” anche quando ha accettato di partecipare “regalandoci” continui litigi, urla e atteggiamenti inopportuni?

Chi è Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro è un imprenditore e personaggio televisivo italiano, nato il 4 luglio 1990 a Verona. Lavora nell’azienda di famiglia specializzata in comunicazione e marketing e ha intrapreso una carriera nel mondo della moda come modello.

È figlio di Gian Pietro Dal Moro, ex parlamentare del Partito Democratico.

Daniele ha acquisito notorietà partecipando a diversi programmi televisivi. Nel 2019, ha preso parte al “Grande Fratello 16”, dove ha iniziato un flirt con Martina Nasoni e si è classificato al terzo posto. Successivamente, nel 2020, è stato tronista a “Uomini e Donne”, ma il suo percorso si è interrotto a causa della pandemia.

Nel 2022, Daniele è entrato nel cast del “Grande Fratello Vip 7”. Durante questa esperienza, ha iniziato una relazione con l’influencer spagnola Oriana Marzoli. Tuttavia, a marzo 2023, è stato squalificato dal programma per aver utilizzato espressioni volgari in violazione del regolamento.

Dopo il reality, la relazione con Oriana Marzoli ha vissuto alti e bassi, culminando in diffide legali tra i due.

Inoltre, una foto diventata virale nell’agosto 2024 lo ritrae mentre bacia Luan Fraga, un organizzatore di viaggi di lusso a Mykonos, suscitando curiosità sulla natura del loro rapporto.

Attualmente, Daniele sembra essersi allontanato dal mondo dello spettacolo, concentrandosi sulla sua attività di personal trainer e condividendo momenti della sua quotidianità sui social media.