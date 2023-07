Daniele pubblica i messaggi inviati ad Oriana e scrive un tweet offensivo

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati ancora una volta. Nonostante il Grande Fratello Vip sia finito, il veneto su Twitch continua a sentirsi protagonista di un reality show “circense” che sta portando avanti da solo.

E così, dopo avere offeso Oriana Marzoli con un commento su Twitter (poi cancellato), Daniele Dal Moro ha mostrato gli ultimi messaggi che aveva mandato alla sua ex fidanzata:

Ma vi assicuro che non sono un coglion* e non voglio perdere più tempo.

Ciò che mi “spaventa” di questo video è la totale mancanza di privacy nei confronti di una storia d’amore.

Ci tengo solo a dirti una cosa. Io avrò un carattere di merd* e probabilmente non sono bravo a parole a esternare i miei sentimenti e quello che ho nel cuore. Però una cosa è certa: tu sei sempre stata la persona che io ho scelto e sono sempre andato contro tutti per te, persino contro me stesso. Forse non ho mai detto di amarti guardandoti negli occhi, ma per me non c’è prova d’amore più grande di chi ti sceglie sempre nonostante tutto. Ti auguro buona fortuna.

Quando sono le persone con cui parlavi, ma tu ascolta Micol e parla con sta disagiata invece di capire le colpe di entrambi e cercare di venirci incontro. Con questo penso di averti detto tutto quello che dovevo dirti. Non mi hai mai ascoltato in questi sette mesi. In fin dei conti sono l’unica persona che ti ha sempre dimostrato di tenerci davvero. Contenta tu.