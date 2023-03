Daniele Dal Moro contro la mamma di Nikita Pelizon: cosa è successo

Screzi ed incomprensioni dopo il Grande Fratello Vip tra la mamma di Nikita Pelizon e Daniele Dal Moro. Secondo alcuni utenti Twitter che hanno condiviso questo video di una Room sul social dell’uccellino azzurro, la signora avrebbe usato delle parole inappropriate nei confronti dell’ex concorrente.

La signora Sabrina avrebbe commentato in una “room” dicendo delle parole su Daniele (mettendo in mezzo delle ipotetiche personalità multiple) che avrebbero dato fastidio all’ex concorrente.

Ecco cosa si ascolta nel video che, secondo le fan di Nikita, alcuni hater avrebbero utilizzando facendo un bel taglia e cuci:

Noi abbiamo in famiglia problemi di personalità multiple, mia madre era bipolare. Io so benissimo che Daniele ha almeno due personalità, una buona e una cattiva, noi l’abbiamo vista quindi non sappiamo mai cosa dirà, cosa farà. Non arrabbiatevi con lui.

Non voglio dire niente, ma Nikita qualcosa di buono nel suo cuore l’ha sentito sennò non ci avrebbe tenuto così tanto a lui. Credete in Nikita, lei ha visto una persona da aiutare, ha l’istinto di assistente sociale avendo studiato per OSS. Lei lo sente dentro. Se si è messa vicino a lui, sapeva che aveva bisogno, non arrabbiatevi.