Daniele Dal Moro ha specificato cosa prova per Elenoire Ferruzzi: solamente amicizia e nulla di più. La responsabilità di fare questa spinosa confidenza è toccata a Giaele De Donà e l’icona gay non ha preso bene il due di picche.

Che non si avvicini perché gli tiro un ceffone, al costo di andarmene! Amica di ‘sto cazz*! Quando un uomo si approccia con una trans, perché io quella sono, se tu gli fai una domanda diretta, nessun uomo ti dice: “Sì, voglio stare con te!”, è ovvio che lui dica così, come lo dicono tutti. Da lui non me l’aspettavo.

Da lui non me l’aspettavo, bene… è così? Non voglio un cazz* di questo da lui. No, no… a me mi perde completamente. Lui qui ha tante amiche, che si facesse una amicizia. A me mi perde completamente perché non doveva fare così, mi piace.

Gli uomini non lo direbbero mai. E’ una storia vecchia come il mondo per le donne come me e sono stanca di sentire queste cazzate, non è così. Tutte noi passiamo in questo modo grazie a questi soggetti. Luca era fidanzato, questo invece? Quale altra cazzata devo sentire?

Io non voglio avere più nulla a che fare con me. Non ha mai ascoltato nulla di me ed io invece l’ho sempre ascoltato. Lui ha parlato con te ma non è questo il comportamento. Io non voglio parlarci, queste prese per il cul* non mi piacciono, lui è anaffettivo e si ritrae quando lo volevo abbracciare e questo non si fa perché prima non era così.