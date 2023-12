Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, il protagonista dell’uscita shock dalla Casa è stato Mirko Brunetti, al centro di un triangolo amoroso con Perla Vatiero e Greta Rossetti. Tanti i commenti, tra cui il parere di Daniele Dal Moro, ex concorrente della precedente edizione.

Nessuno si aspettava che Mirko prendesse la via d’uscita così repentinamente e le due ex Perla e Greta, hanno fatto squadra dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello.

Daniele Dal Moro, ex coinquilino squalificato della settima edizione, ha espresso il suo punto di vista sul triangolo.

L’attuale (stanno ancora insieme?) fidanzato di Oriana Marzoli, osservando il comportamento indeciso di Mirko tra Perla e Greta, ha condiviso il suo pensiero su Instagram con una frecciatina diretta:

Ma non è finita qui, perché il ragazzo veronese ha continuato a prendere in giro Brunetti, lanciando una frecciatona al cast intero:

Cosa ne pensate?

‘Io farei un figlio con te ed è successo’

‘Se scegliesse me uscirei subito’

‘Alfonso vuoi o non vuoi mi sono scaricato, mi sento arido’

‘Il sentimento c’è ma ad oggi la stima è calata’

‘Ah non me lo dai il bacio del buongiorno?’#perletti pic.twitter.com/ykLdofXJ3R

— maNdN_ (@borallasmerza) December 11, 2023