Daniele Dal Moro cita Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser al Grande Fratello Vip. Dopo l’uscita di scena di Elenoire Ferruzzi, il concorrente ha smorzato la tensione mostrando anche la parte giocosa della sua persona.

Daniele Dal Moro riapre “l’armadio-gate” al GF Vip

“Posso dirvi? Io se devo fare una cosa qua dentro piuttosto che farlo nell’armadio lo faccio in giardino… ma vaffancul*!”, ha affermato Daniele Dal Moro stanotte nella Casa.

La regia del Grande Fratello Vip, nel dubbio di “replicare” la seconda edizione, ha staccato immediatamente riprendendo altro.

L’ex tronista, da quando giovedì sera è uscita Elenoire Ferruzzi che aveva una cotta per lui, si è sciolto e rasserenato, mostrando la parte giocosa e divertente che tanto piace al pubblico.

“Io se devo far qualcosa qua dentro, ma piuttosto che farlo nell’armadio lo faccio in giardino” e la regia censura. MA DANIELE ☠️#gfvip #donnalisi pic.twitter.com/agU0EPtzh5 — soleilandia 🎃 (@sisonokevin) October 31, 2022

Le ultime news dal sito del GF Vip

Nel corso della serata, Charlie decide di scambiare due chiacchiere con Daniele.

Il comico confessa che avrebbe preferito conoscere più a fondo i suoi compagni e, proprio per questo motivo, ammette di essere dispiaciuto in quanto molti di loro hanno preferito tenere per sé la propria storia e le proprie esperienze piuttosto che farsi conoscere dagli altri. “Chi si apre e mi arriva al cuore, mi piace” esclama e dice di apprezzare meno coloro che preferiscono vivere questo percorso senza condividere nulla.

Dopo questa breve premessa, Charlie rimprovera Daniele in quanto, pur mostrandosi disponibile ad avere un dialogo, non sembra affatto curioso di scoprire qualcosa di nuovo sui suoi coinquilini: “Non condividiamo niente” conclude riferendosi al loro rapporto.

“Siamo fatti diversamente” ribatte il VIP che – pur reputandosi una persona socievole – pensa di avere sicuramente un carattere diverso dal suo.

Il tema della condivisione mette in disaccordo i concorrenti i quali, a quanto pare, hanno deciso di vivere questa esperienza in base alle proprie abitudini e al proprio carattere.