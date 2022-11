Daniele Dal Moro ha perso la pazienza nei confronti di Oriana Marzoli. “Hai avuto dei comportamenti che agli occhi miei non sono coerenti e non li reputo sinceri… quindi, siccome non mi fido sto lontano”, ha precisato l’ex tronista durante un confronto nella Casa del Grande Fratello Vip.

Daniele Dal Moro “aggressivo” con Oriana: Nikita e George intervengono

Gli atteggiamenti di Dal Moro, nel corso delle ore, sono letteralmente peggiorati e, in più di una occasione, l’ex tronista ha esagerato nei confronti della sua coinquilina.

Oriana Marzoli, infatti, ha cercato più volte di stuzzicarlo ma lui non ha risposto con altrettanta ironia.

LA BASTARDA VENEZUELANA STASERA HA DECISO DI FARE IMPAZZIRE DANIELE 😭 #gfvippic.twitter.com/xtzXKlLSyO — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 12, 2022

Oriana: “Nessuno mi ha parlato così”

Daniele: “Sei abituata che ti portano il vassoio con i biscotti? Io non sono Antonino” LUI MI FA COSÌ RIDERE 💀#gfvip pic.twitter.com/YXY7o3lz11 — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 12, 2022

Daniele: “Vedi che sei sveglia allora” Oriana: “Hai capito che non fai ridere? Fai gli scherzi quando non c’entrano un cazzo, lo puoi fare quando conosci bene quella persona” LA BASTARDA VENEZUELANA #gfvip pic.twitter.com/3k6sCUwC5H — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 12, 2022

“Prendo te e Antonino e vi lancio fuori dalla casa insieme così, tanto pesate 40kg di merda e tutto insieme” DANIELE TI PREGOOOO ☠️#gfvippic.twitter.com/EVrPhU9UR6 — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 12, 2022

Personalmente ho trovato Daniele eccessivo e fuori controllo. Spero che Alfonso Signorini domani sera glielo faccia notare.

Nel frattempo anche Nikita e George si sono mostrati preoccupati per lo stato d’animo di Daniele Dal Moro, tanto da volergli parlare separatamente: “Dani… poi gli voglio dire una cosa perché non mi è piaciuto”, ha affermato la Pelizon.

“E’ stato un po’ aggressivo nei confronti di Oriana”, ha aggiunto George Ciupilan.