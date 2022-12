Durante la lite tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli, la venezuelana ha discusso anche con Daniele Dal Moro. Nella Casa del Grande Fratello Vip, forse per colpa dei famosi “nervi scoperti”, qualcosa pare essersi definitivamente rotto.

E così, mentre Oriana litigava con Antonella, proprio a Daniele, forse per via delle urla, è venuto da ridere e lo ha palesato a Sarah. La Marzoli non ha ritenuto maturo l’atteggiamento del vippone riprendendolo.

Questo rimprovero ha fatto infuriare il Darling che ha attaccato la sua coinquilina:

Oriana sei la più falsa della casa, pigli per il cul* tutti da quando sei arrivata, giochi e basta e non te ne frega niente di nessuno nemmeno dei tuoi amici. Non farmi la morale bella, perché qui l’hanno capito tutti che sei una paracul*. Non far tanto la fig*, l’unica cosa che t’interessa sono i follower.

Quando ti hanno detto che ti avevano bloccato Instagram hai pianto per tre ore, ma vai a quel paese. Oriana fidati, lascia perdere e non passare per la puritana, pigli per il cul* tutti. Sei uscita dalla Casa quando sei andata fuori per l’eliminazione e non hai salutato nemmeno le persone… ti importava solo del tuo cul* perché t’importa solo di te stessa.

I rapporti umani non contano niente per te ed è quello che pensano tutti qua dentro quindi non fare tanto la spavalda, se tu mi dici che io non posso ridere io rido quando voglio. Faccio quello che voglio, come fai tu.

Oriana, se non hai imparato a diventare una persona vera a 30 anni non lo imparerai mai, ricordatelo. Giura ancora un paio di volte sul tuo cane che quando torni a casa non lo trovi più.