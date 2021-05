Daniela Martani intervistata dai colleghi di Blasting News, ha svelato di aver denunciato Selvaggia Lucarelli. Spazio poi, per le sue considerazioni sull’Isola dei Famosi svelando di aver avuto dei problemi con Gilles Rocca ben prima che iniziasse il reality show.

Daniela Martani e il retroscena prima dell’Isola su Gilles Rocca

Gilles è stato il mio antagonista principale sull’Isola. Ti spiazzava. È anche uno molto gentile e disponibile, ma a un certo punto risponde in maniera aggressiva. Ha un cambio di personalità che un po’ mi faceva pensare. Non sapevo come parlarci. Ripeto, è la sua personalità, però secondo me dovrebbe cambiare perché non va bene. Se vuole fare un certo tipo di lavoro questo suo lato non credo lo aiuterà. A Ballando con le stelle è stato impeccabile, ma qui non ha fatto una bella figura. Io sono stata la prima a dire di questo suo problema di aggressività… Io comunque con Gilles ho avuto problemi già prima che iniziasse il reality.

Daniela Martani ha quindi spiegato cosa è accaduto con Gilles Rocca ancora prima che l’Isola dei Famosi partisse:

Quello che è successo non lo voglio dire. Diciamo che ci sono state delle divergenze di opinioni su alcune cose. Il suo modo di rispondere è stato molto aggressivo. Ti faccio un esempio: eravamo tutti insieme e a un certo punto ho preso un paguro in mano. Qualcuno, non ricordo chi, ha detto ‘questo lo usiamo come esca’. Erano i primi giorni e ancora non avevamo il fuoco, e quindi ho detto ‘ci sono già i granchi, ora pure i paguri’. Gilles mi ha risposto di non rompere il ca**o. Stavamo tutti in un mood tranquillo e sereno e lui ha avuto questa uscita. Non capisco perché: una cosa la puoi dire anche in un altro modo. Purtroppo ha queste uscite e dico purtroppo perché non è che Gilles sia un mostro. È essenzialmente carino e disponibile, ma poi dà queste risposte che spiazzano.

Il caratterino di Gilles è emerso fin dalle prime battute e le parole della Martani non fanno altro che confermare quanto sia stato meglio per lui lasciare il gioco per tornare dalla sua Miriam.