Dopo il monologo di Fedez al Concertone del Primo Maggio, anche Daniela Martani torna a parlarne sui social e non certo in maniera clemente (ma anzi, tutt’altro).

Daniela Martani attacca Fedez: “Non può insegnare niente a nessuno!”

L’ex de L’Isola dei Famosi, infatti, ha picchiato duro come sempre: “Vorrei fare la stessa cosa: sputtan*re la Lega in diretta tv su quanto odi gli animali, intanto però la moglie di Fedez continua ad indossare pellicce. Sempre esseri indifesi sono”. In questo modo ha esordito Daniela Martani per poi proseguire:

Per me uno che mette i figli costantemente, 24 ore su 24 ore, sui social privandoli prepotentemente della loro privacy non potendo assolutamente decidere di non apparire, non può insegnare nulla a nessuno!

E ancora:

Cioè fatemi capire, essere contro Fedez equivale ad essere omofobi? Ma ce la fate? Ricordando che sono per la libertà di scelta: 1) per i vaccini (ergo non sono novax) 2) per amare chi si vuole (ergo non sono omofoba anzi) Fate pace col cervello!

L’ex de L’Isola ha anche risposto a chi l’ha accusata di votare per la Lega:

Un minuto di silenzio per coloro che pensano che io possa sostenere un partito votato da cacciatori, allevatori, circensi e omofobi.

Ed ha aggiunto:

Se pensate che io faccia dica o scriva cose solo per compiacervi avete sbagliato pagina e persona. Chi mi conosce per l’Isola sa che sono stata la prima a mettermi contro il gruppo di iene che ora sta bullizzando i concorrenti che non si adeguano alle loro angherie Io sono così! Cioè io dovrei per forza apprezzare uno che mi sta facendo una causa civile milionaria per averlo criticato dopo essersi tirato di tutto in un supermercato durante la sua festa di compleanno, nonostante la sua denuncia penale sia stata archiviata 3 volte? Ma state fuori?

Per concludere: