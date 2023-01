Ginevra Lamborghini è stata intervistata tra le pagine di Chi Magazine insieme agli ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Tra di loro anche delle dichiarazioni di Dana Saber che ha voluto fare alcune precisazioni.

Nella Casa, infatti, la modella si era contraddistinta anche per le sue dichiarazioni particolarmente “inquietanti”, specie quando parlava di Putin definendolo il suo prototipo di uomo ideale.

A tal proposito, l’ex concorrente del GF Vip, ha voluto fare delle precisazioni proprio su questo aspetto:

Per me il Grande fratello Vip è stata un’esperienza bellissima che mi ha dato la possibilità di mettermi sotto i riflettori. Quello che mi ha tolto è che alcune mie frasi dette in modo “easy” (ha parlato del presidente russo Putin dicendo “è il mio uomo ideale”, ndr) sono state accentuate dai giornali: non volevo assolutamente riferirmi alla guerra, era un contesto diverso.