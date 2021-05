Dopo due giorni di assurde polemiche e richieste di squalifica da parte della Francia, il “droga-gate” si chiude in maniera definitiva per i Maneskin, vincitori dell’Eurovision 2021.

Dopo l’accusa mossa al frontman della band Damiano David, di aver fatto uso di cocaina in diretta tv nel corso della finale del contest, a mettere la parola fine alla spinosa faccenda è stato l’esito negativo del test tossicologico cui si è volontariamente sottoposto il cantante dei Maneskin.

L’European Broadcasting Union, che promuove e organizza la manifestazione, conferma:

Non è avvenuto alcun consumo di droga nella Green Room, riteniamo chiusa la questione.

Dopo le dure polemiche delle ultime ore, la Francia ha fatto un passo indietro e riconosciuto la vittoria della band italiana:

La Francia, seconda qualificata all’Eurovision, non ha alcuna intenzione di sporgere un reclamo qualunque sia il risultato del test anti-droga. Il voto è estremamente chiaro in favore dell’Italia. Non ha rubato la sua vittoria ed è questo ciò che conta.