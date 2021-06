È immediatamente diventato virale il video di Damiano David, il cantante dei Maneskin che ieri, ad Amsterdam, ha letteralmente salvato la vita alla bassista di gruppo Victoria De Angelis.

Il video è stato pubblicato su Twitter diventando virale in pochissime ore. Nella clip “incriminata” ci sono i due musicisti mentre, appena usciti dall’auto, vengono accolti dagli amici ma si attardano per strada.

Victoria De Angelis rimasta nella corsia dedicata alle biciclette e gli scooter ha rischiato di essere investita da una moto in corsa con due ragazzi a bordo.

Damiano David dopo aver visto lo scooter arrivare a tutta velocità ha tirato a se la ragazza bionda afferrandola per un braccio e trascinandola vicino.

Poco dopo aver pubblicato il video dello sventato incidente, lo stesso account ha pubblicato una foto che mostra i Maneskin ad Amsterdam insieme agli amici sani e salvi dopo lo spavento.

Ecco il VIDEO.

right after they arrived vic almost got hit by a scooter but damiano saved her lmao. vid credit @escjuliaa pic.twitter.com/miqpeSPQBN

— eIeo met må again 🥺 (@teatrodiravol2) June 19, 2021