Dopo la vittoria dell’Eurovision Song Contest, l’attenzione sui Maneskin è arrivata al picco più alto. Sul web, in queste ore, anche alcune assurde teorie secondo le quali Damiano David sarebbe la “reincarnazione” di Lady Diana.

Proprio per questo motivo, i fantasiosi amici della rete da ore mettono gli scatti a confronti per evidenziare delle ipotetiche somiglianze tra Damiano David, leader dei Maneskin, e Lady Diana.

Una singolare notizia commentata ironicamente anche da Selvaggia Lucarelli: “Avete mai notato l’incredibile somiglianza tra me e Michelle Obama?” ha scritto ironicamente su Twitter la giornalista.

Could I do this all night long? Yes pic.twitter.com/YXKx2rg1Ly

— Phoenix CS Andrews 🏳️‍⚧️ (@pennyb) May 27, 2021