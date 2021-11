Damiano David, leader dei Maneskin, ha un flirt con Belen Rodriguez? Assolutamente no. Sono alcune ore che questo verosimile gossip gira in rete e, La Repubblica, ha fatto ufficialmente luce sull’accaduto smentendo la fake news,

La notizia circola insistentemente in rete: il cantante dei Maneskin Damiano e Belen Rodriguez si starebbero frequentando. L’indiscrezione parte da una influencer nota per le sue “rivelazioni” sul mondo dei vip: tutto sarebbe partito da una chat con un amico della influencer che lavora a X Factor e che afferma di aver sentito che tra il cantante e la showgirl sarebbe in corso una relazione.