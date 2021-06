Dopo l’inutile polemica scaturita dal web per le parole di Emma Marrone (che ha parlato di sessismo all‘Eurovision), il buon Damiano David, leader dei Maneskin, le ha risposto schierandosi dalla sua parte.

A volte ero troppo avanti e non sono stata capita. Invece che essere sostenuta perché avevo portato un pezzo rock come “La mia città“, un atteggiamento non da classica cantante pop italiana che punta sulla voce e sulla femminilità, venni massacrata: si parlò solo degli shorts d’oro che spuntavano sotto l’abito e delle mie movenze. Ora che Damiano dei Maneskin si presenta a torso nudo e con i tacchi a spillo va bene: è evidente che c’è sessismo.