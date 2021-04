Damiano dei Maneskin non riesce a stare in silenzio e interviene dicendo la sua sul caso Grillo che tanto sta facendo discutere i social. Il cantante su Instagram (video in apertura) ha espresso la sua opinione dopo il discusso video di ieri pubblicato da Beppe Grillo sul suo profilo social in difesa del figlio Ciro, accusato con altri amici di presunto stupro di gruppo.

Damiano dei Maneskin sul caso Grillo

Damiano David sembra avere le idee molto chiare rispetto al delicato tema. Esiste davvero un tempo limite per denunciare uno stupro? Ecco la risposta del leader dei Maneskin:

Non sono io il pubblico ministero e non sta a me giudicare l’innocenza o la colpevolezza, quello lo farà chi di dovere. Io voglio soltanto parlare alle persone che avvalorano la tesi secondo la quale se uno stupro viene denunciato dopo otto giorni allora non era stupro. Non è così. Ci sono persone, soprattutto donne, che si rendono conto del fatto molto tempo dopo e trovano il coraggio di denunciare molto tempo dopo. Perché siamo abituati a pensare che molte cose siano legittime quando in realtà non lo sono e perché c’è un problema proprio di fondo e di educazione. Quindi vi prego di informarvi e di astenervi da dichiarazioni tanto disumane. Almeno, ai miei follower, ecco.

Cosa ha detto Beppe Grillo

Le parole di Damiano dei Maneskin giungono dopo quelle urlate in un video da Beppe Grillo nel quale dice:

Perché non li avete arrestati? Ce li avrei portati io in galera a calci nel c*lo. Non lo avete fatto perché vi siete resi conto che non è vero niente. Una persona che viene stuprata la mattina, al pomeriggio va in kitesurf e dopo otto giorni fa la denuncia…Vi è sembrato strano. Lo è.

