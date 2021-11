Belen Rodriguez ha un flirt segreto con Damiano David dei Maneskin? Dopo l’intervento del cantante, anche la showgirl argentina ha voluto rispondere mettendo un punto al fantasioso gossip delle ultime ore.

E se Damiano dei Maneskin ha scritto di leggere molte “stronz*te” negli ultimi tempi, anche Belen Rodriguez ha risposto smentendo questa fantasiosa indiscrezione:

Caso chiuso!

La notizia circola insistentemente in rete: il cantante dei Maneskin Damiano e la Rodriguez si starebbero frequentando. L’indiscrezione parte da una influencer nota per le sue “rivelazioni” sul mondo dei vip: tutto sarebbe partito da una chat con un amico della influencer che lavora a X Factor e che afferma di aver sentito che tra il cantante e la showgirl sarebbe in corso una relazione. – fa sapere La Repubblica – Fonti vicine alla band smentiscono questi rumours: Damiano è appena tornato in Italia dopo un lungo periodo all’estero ed l’ha accompagnata la sua fidanzata Giorgia Soleri, influencer e attivista femminista, a un convegno sulla vulvodinia. I due, inoltre, sono molto riservati su tutto ciò che riguarda la loro vita privata.