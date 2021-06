Mentre Damiano David, leader dei Maneskin, trionfava all’Eurovision 2021, Giorgia Soleri faceva il tifo da casa ed “approdava” in Parlamento. La coppia starebbe insieme da quattro anni ma ha sempre tenuto nell’ombra il rapporto sentimentale, dimostrando come sia possibile, per un Vip, poter fare a meno del gossip.

Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri, fidanzati da 4 anni

Ora che i Maneskin sono al centro dell’attenzione per il loro meritato trionfo all’Eurovision, viene inevitabilmente snocciolata la vita privata di ciascun membro, a partire dal frontman Damiano David.

A riferire nuovi dettagli ci ha pensato il profilo Instagram del settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, che postando una foto di Damiano con la fidanzata Giorgia Soleri ha scritto:

Un amore rock’n’roll. Stanno insieme da quattro anni, ma sono usciti allo scoperto solo da poche settimane. Il leader dei Maneskin e la modella Giorgia Soleri sono la coppia del momento. E mentre lui trionfava all’Eurovision, lei faceva sentire la sua voce in Parlamento.

Giorgia Soleri si è raccontata di recente nell’intervista di Giulia Turco a Fanpage.it definendosi “Una donna che combatte tutti i giorni per i propri diritti e per quelli degli altri, una femminista guastafeste”.

Giorgia conduce da tempo la sua battaglia al fine di far conoscere cosa significa essere affetta da vulvodinia, patologia di cui soffre e proprio di recente è stata presentata una proposta di legge per il riconoscimento della vulvodinia. L’onorevole Lucia Scanu del M5s l’ha anche citata in Parlamento:

Quando ho sentito pronunciare il mio nome in Parlamento non potevo crederci, sono impazzita di gioia. […] Sapere di aver dato il mio piccolo contributo nell’iter di questa legge è stata una grande soddisfazione, spero vada in porto il prima possibile”.

Nella stessa intervista Giorgia non ha negato di essere la fidanzata di Damiano dei Maneskin ma ha anche precisato: