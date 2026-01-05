Damiano David si sposa: le immagini dell’annuncio e dell’anello

“Sarà un anno meraviglioso”: Damiano David annuncia le nozze con Dove Cameron sui social

Damiano David sorprende i fan con una notizia che profuma di amore e futuro. Il cantante ha annunciato ufficialmente il fidanzamento con Dove Cameron, condividendo sui social una serie di scatti intimi e romantici che raccontano il loro legame. “Sarà un anno bellissimo”, ha scritto l’artista romano a corredo delle immagini, confermando che il 2026 sarà l’anno delle nozze.

Nelle foto pubblicate, i due appaiono affiatati e sorridenti, immersi in uno sguardo carico di complicità. In uno degli scatti più commentati, la pop star mostra l’anello di fidanzamento: un gioiello importante, con un grande diamante centrale, regalato da Damiano durante le festività.

Dall’amicizia all’amore

Lui ha 26 anni, lei 29. Damiano David e Dove Cameron si sono incontrati per la prima volta nel 2022, in occasione degli MTV Video Music Awards. Da quel momento è nata un’amicizia che, con il tempo, si è trasformata in qualcosa di più profondo. Nonostante le voci insistenti, la coppia ha deciso di ufficializzare la relazione solo nel febbraio 2024, facendo il primo red carpet insieme al gala pre-Grammy.

Un futuro insieme nel 2026

Ora, per Damiano e Dove, si apre un nuovo capitolo. Il prossimo anno sarà segnato dal matrimonio, un passo importante che entrambi sembrano aver scelto con grande convinzione. L’annuncio ha immediatamente fatto il giro del web, raccogliendo l’entusiasmo dei fan e del mondo dello spettacolo.

Le storie del passato

Prima di questo amore, Dove Cameron è stata legata sentimentalmente agli attori Ryan McCartan e Thomas Doherty. Damiano David, invece, ha condiviso una lunga relazione con Giorgia Soleri (che oggi ha un nuovo amore), durata diversi anni e conclusa ufficialmente nel giugno 2023, dopo un periodo di crisi già evidente.

Oggi, però, il passato è alle spalle: per Damiano e Dove il futuro ha la forma di un “sì” atteso e di un anno che, come lui stesso ha scritto, si preannuncia davvero speciale.