Damiano David, retroscena della proposta di matrimonio

Altro che scenografie romantiche o momenti studiati nei minimi dettagli: la proposta di matrimonio di Damiano David a Dove Cameron è arrivata in modo del tutto inatteso, nel pieno del disordine quotidiano. L’attrice e cantante ha raccontato per la prima volta come è avvenuto il fidanzamento con l’ex frontman dei Måneskin, svelando un episodio lontano dai cliché e sorprendentemente intimo.

La proposta risale allo scorso ottobre, anche se la coppia ha deciso di renderla pubblica solo il 3 gennaio, condividendo sui social una foto insieme. Il loro legame dura da oltre due anni, iniziato con un primo bacio a Sydney, in Australia, e culminato ora in una promessa di matrimonio che ha colto Dove completamente alla sprovvista.

Ospite del The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, l’artista ha raccontato che Damiano le aveva accennato tempo prima di aver scelto l’anello, senza però rivelarle quando avrebbe fatto la fatidica domanda. Il momento è arrivato mentre entrambi stavano preparando le valigie. “Stavamo facendo le valigie – ha raccontato – e io sono la versione peggiore di me stessa quando faccio le valigie. Non ho mai imparato a fare i bagagli bene”. Un’attività che per lei è fonte di stress: “Ne sono sempre terrorizzata, come se fosse la mia prima volta. Ci sono vestiti ovunque”.

Dove Cameron ha ricordato di essere completamente impreparata: “Una maglietta oversize, niente trucco, i capelli ancora un po’ bagnati dalla doccia”. In quel caos domestico, però, qualcosa ha iniziato a sembrarle diverso. “È stato esattamente come se avessi dimenticato come si vive per un minuto. Il mio cervello si è spaccato a metà. E poi sono andata in soggiorno e lui aveva qualcosa in mano”.

Damiano David ha spiegato alla compagna perché avesse scelto proprio quel contesto così semplice e autentico. “So che alcune ragazze vogliono petali di rosa… ma la nostra vita è già così grande e piena di emozioni pubbliche. Voglio lavare i piatti con te, fare il bucato, cucinare insieme. Ti voglio con la tua maglietta oversize. Questa è la vita che ho scelto. Vuoi sposarmi?”. Una dichiarazione che ha convinto Dove Cameron di trovarsi davanti all’uomo giusto, tanto da farle pensare che fosse davvero “l’uomo della mia vita”.

Qualche mese dopo, l’annuncio ufficiale è arrivato sui social. “Sarà un bell’anno”, ha scritto Damiano su Instagram, pubblicando alcune immagini di coppia. In una delle foto, l’attrice appare sorridente e mostra l’anello sull’anulare sinistro, simbolo della proposta. In realtà, l’ipotesi delle nozze circolava già da tempo: a fine ottobre la coppia era stata paparazzata mano nella mano dal settimanale Chi, e Dove indossava un solitario che aveva subito attirato l’attenzione. In quell’occasione, l’attrice aveva anche cercato di nascondere l’anello togliendolo rapidamente appena si era accorta dei fotografi, alimentando ulteriormente le indiscrezioni.