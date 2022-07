Si è celebrato ieri, sabato 9 luglio, il matrimonio tra Damiano Carrara e Chiara Maggenti. Dopo tanta attesa il fatidico giorno del “sì” è arrivato, malgrado tutti i precedenti rinvii a causa della pandemia prima e di alcuni infortuni successivamente. La coppia ha celebrato le nozze in Toscana, nella chiesa di San Ferdinando (Arezzo): scopriamo tutti i dettagli sul matrimonio di Carrara.

Damiano Carrara e Chiara Maggenti: il matrimonio

Il noto pasticcere del piccolo schermo, Damiano Carrara, alla fine è riuscito a convolare a nozze con la compagna Chiara Maggenti. Lei in abito bianco con un lungo velo, lui elegantissimo in papillon. Fuori dalla chiesa anche l’immancabile cagnolino Paco, che ha preso parte al matrimonio insieme ad un dog sitter.

Stando a quanto riporta La Nazione, la location per la cerimonia dovrebbe essere una romantica villa in provincia di Pisa. Tra gli ospiti compare anche Katia Follesa, collega di Damiano Carrara in Cake Star.

E la torta? Ovviamente non poteva non pensarci direttamente Carrara che su Instagram aveva annunciato di aver progettato personalmente il dolce nuziale:

In questi giorni mi avete fatto tante domande sulla torta del matrimonio… Il progetto l’ho fatto io, ci tenevo a mettere la mia creatività e la mia passione in questa torta che probabilmente sarà la più importante della mia vita.