Dal GF Vip al cast de Il diavolo veste Prada 2: chi e che ruolo avrà

Ivana Mrazova nel cast de Il diavolo veste Prada 2: ecco in che ruolo apparirà

Una presenza del tutto inaspettata quella di Ivana Mrazova sul set de Il diavolo veste Prada 2, il sequel del cult hollywoodiano con Meryl Streep e Anne Hathaway. La modella, nota per la partecipazione al Grande Fratello VIP e a Pechino Express, ha svelato con grande entusiasmo la sua partecipazione al film.

Attraverso alcuni video pubblicati sui suoi canali social, Ivana ha condiviso l’euforia per questa nuova esperienza cinematografica. Un set importante, internazionale, che la vede coinvolta in una piccola parte, ma comunque significativa per la sua carriera.

Il ruolo di Ivana, le sue dichiarazioni

“Ragazzi oggi è una giornata super eccitante perché stiamo andando sul set di uno dei miei film preferiti, Il diavolo veste Prada 2 ebbene sì. Sarò una delle comparse, ma mi va benissimo”, ha raccontato la modella visibilmente emozionata. “Ho detto faccio qualsiasi cosa, lancio le scarpe a Miranda, apro la porta, basta che respiro la stessa aria. Dopo oggi tornerò un’Ivana diversa, quindi cercherò di portarvi con me in questa esperienza”.

Anche se non potrà rivelare alcun dettaglio sulla scena girata, Ivana ha voluto comunque aggiornare i suoi follower una volta uscita dal set, spiegando quanto sia stato tutto molto riservato:

“Eccomi di nuovo nella macchina, sto tornando dal set. Purtroppo non vi ho potuti portare con me perché è blindatissimo. Ci sono penali altissime se si spoilera qualcosa. Non si può spoilerare niente, ma vi dico che è stata un’esperienza unica. Dobbiamo aspettare che esca il film. Non vedo l’ora di vederlo. Mi sembrava di sognare”.

La notizia della sua presenza nel sequel ha generato molta curiosità e supporto tra i fan, che ora attendono con ansia di scovarla tra le scene del film, magari proprio accanto alla leggendaria Miranda Priestly.