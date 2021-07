Dagospia nella bufera. Il portale diretto da Roberto D’Agostino è finito sotto accusa dopo un titolo veramente di cattivo gusto con protagonista Agata Isabella Centasso, mediano della serie C femminile di calcio.

Perché Dagospia è in tendenza? Il titolo su Agata Isabella Centasso

Il magazine online diretto da Roberto D’Agostino ha condiviso un articolo che titola: “Una fig* di mediano” proprio parlando della giocatrice di calcio che ha prontamente commentato:

Vi ringrazio ma perdonatemi una piccola riflessione. Il passaggio [.. con i suoi “palloni d’oro” in bella vista] è piuttosto infelice e di pessimo gusto.

POI NON DITE CHE IL CALCIO FEMMINILE NON E’ INTERESSANTE – TUTTI PAZZI PER AGATA ISABELLA CENTASSO https://t.co/9wujQYGloc pic.twitter.com/W2skT6QbUc

— Dagospia (@_DAGOSPIA_) July 27, 2021