Dagospia: “Opinionista fa le bizze da star”, parla di Tommaso Zorzi?

Alberto Dandolo su Dagospia ha lanciato una croccante indiscrezione con protagonista Tommaso Zorzi? Il nome non è stato scritto chiaramente ma i riferimenti ci avvicinano al rampollo milanese e attuale opinionista de L’Isola dei Famosi.

Questo il breve, quanto indicativo, pensiero del giornalista sul portale diretto da Roberto D’Agostino. Che si tratti realmente di Tommaso Zorzi, ovviamente, non possiamo assolutamente confermarlo.

Nonostante questo, se parliamo di un influencer e opinionista, ci viene in mente solamente il suo nome: voi avete qualche altra idea?

Nel frattempo Zorzi proprio ieri è stato ospite in collegamento con TVTalk, parlando di certa televisione trash di cui lui vuole prendere le distanze:

Della tv italiana cambierei il gusto. Ci sono alcuni contenitori che hanno il gusto dell’orrido, senza fare nomi. Bisogna tornare a fare una televisione che rida insieme alle persone e non delle persone. A volte da spettatore faccio fatica a guardare. La ricerca spasmodica e quasi stucchevole del trash, elemento che io amo, rischia di far scadere nel becero. C’è un livello oltre il quale non bisogna andare.