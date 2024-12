Da Uomini e Donne a Belve: Tina Cipollari dalla Fagnani per l’intervista più attesa della stagione

Tina Cipollari, volto storico e amatissimo del pomeriggio televisivo di Canale 5, sarà la prossima ospite di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani che si sta affermando come uno dei format più incisivi della televisione pubblica. Con una media di share che sfiora il 9% e un successo trasversale tra i diversi target di pubblico, la trasmissione di Rai2 è ormai sinonimo di interviste taglienti e senza filtri.

Tina Cipollari ospite a Belve

Secondo quanto rivelato da TvBlog, l’intervista a Tina Cipollari sarà registrata nelle prossime ore e andrà in onda nella puntata di martedì prossimo. La Fagnani si troverà così faccia a faccia con una delle figure più carismatiche e controverse del panorama televisivo italiano.

Belve continua a raccogliere consensi sia in termini di ascolti che di gradimento nei target più pregiati. La trasmissione registra il 17% di share tra i laureati e il 14% tra i giovani sotto i 34 anni, dimostrando una capacità unica di attrarre un pubblico variegato e attento ai contenuti.

L’approdo di Tina Cipollari nello studio di Belve rappresenta un momento imperdibile per gli appassionati di televisione. Conosciuta per la sua ironia tagliente e il suo carattere esuberante, l’opinionista di Uomini e Donne non teme lo scontro verbale. Ma come reagirà alle domande pungenti della Fagnani?

