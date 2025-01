Da Noi a Ruota Libera, ospiti oggi 12 gennaio: Marco Masini e Gabriella Pession da Francesca Fialdini

Rai1 si prepara ad accogliere una nuova puntata di Da Noi… a Ruota Libera, il programma condotto da Francesca Fialdini che, come sempre, punta a raccontare le storie di vita e i successi di personaggi straordinari. La trasmissione, in onda oggi alle 17:20, subito dopo Domenica In, vedrà protagonisti nomi di spicco del panorama artistico e televisivo italiano, pronti a condividere aneddoti, progetti e riflessioni con il pubblico.

Da noi a ruota libera, ospiti e anticipazioni oggi 12 gennaio

Tra gli ospiti più attesi di Da noi a ruota libera c’è Marco Masini, che racconterà il viaggio creativo dietro il suo ultimo album, “10 amori”, pubblicato di recente. Il cantautore toscano svelerà dettagli sul tour 2025, che promette di essere un evento imperdibile per i fan. “La musica è il mio modo di parlare al cuore della gente”, ha dichiarato Masini.

Gli attori Alessandro Preziosi e Marco Rossetti offriranno un’anteprima esclusiva della seconda stagione di “Blackout – Vite Sospese”, la serie di successo che torna su Rai1 il 14 gennaio. Il mistero e l’adrenalina che hanno conquistato il pubblico sono pronti a ritornare con nuovi colpi di scena.

Tra i protagonisti della serata ci saranno anche Gabriella Pession, Michele Riondino e Nicolas Maupas, interpreti della serie evento “Il Conte di Montecristo”. Diretta dal regista Premio Oscar Bille August, la serie debutterà il 13 gennaio su Rai1, promettendo un adattamento unico e coinvolgente del celebre romanzo di Dumas.

“Da Noi… a Ruota Libera” continua a sorprendere grazie al suo approccio unico: ogni puntata è un viaggio nelle vite di chi ha saputo compiere scelte audaci, mostrando come un semplice “giro di ruota” possa cambiare il destino.