Da Noi a Ruota Libera, Matilde Gioli, Serena Bortone e Loredana Errore: gli ospiti del 2 febbraio

Oggi, domenica 2 febbraio 2025, alle ore 17:20 su Rai 1, Da noi… a ruota libera torna con una puntata carica di emozioni, racconti di resilienza e ospiti d’eccezione. Francesca Fialdini, con la sua innata capacità di mettere a proprio agio gli intervistati, guida il pubblico attraverso storie che toccano il cuore e fanno riflettere.

Da noi… a ruota libera: anticipazioni e ospiti del 2 febbraio 2025

Il primo grande ospite della puntata è Matilde Gioli, attrice amatissima dal pubblico per il ruolo di Giulia in Doc – Nelle tue mani. Oggi la vedremo in una veste nuova, pronta a parlare del film Fatti vedere, in uscita il 6 febbraio, diretto da Tiziano Russo. Accanto a lei sul set, attori del calibro di Francesco Centorame, Pierpaolo Spollon e Asia Argento.

Non poteva mancare una delle voci più autorevoli nel panorama della divulgazione ambientale: Licia Colò. Dopo anni di successi in Rai, oggi conduce Eden – Un pianeta da salvare su La7, portando l’attenzione sulla bellezza e la fragilità del nostro pianeta.

In collegamento, una testimonianza straordinaria: Giulia Di Marino, una giovane italiana che ha scelto di vivere alle Svalbard, uno dei luoghi più remoti e affascinanti del mondo.

Tra gli ospiti in studio c’è anche Serena Bortone, volto noto della TV e ora protagonista su Rai Radio2 con 5 in condotta. La giornalista parlerà del suo recente romanzo A te vicino così dolce, un’opera che intreccia esperienze personali e riflessioni sull’attualità.

Spazio poi alla musica con Loredana Errore, la cantante rivelazione di Amici, che ha saputo trasformare una terribile tragedia in una nuova opportunità di vita. Dopo un incidente che ha rischiato di mettere fine alla sua carriera, Loredana è tornata più forte che mai, partecipando anche al programma Ora o mai più.

A chiudere la puntata, una storia che scalda il cuore: Anna Marras, fondatrice dell’associazione Super Eroi Acrobatici, parlerà dell’iniziativa che porta gioia ai reparti pediatrici degli ospedali italiani. I volontari, travestiti da supereroi, si calano dalle finestre degli ospedali per regalare un sorriso ai bambini ricoverati.

Dove e come seguire la puntata

La nuova puntata di Da noi… a ruota libera sarà trasmessa su Rai 1 alle 17:20 e disponibile in diretta streaming e on demand su RaiPlay. Un appuntamento da non perdere per chi ama storie autentiche e ospiti di grande spessore.