Da noi a ruota libera, Martina Colombari e Cesare Bocci da Francesca Fialdini: la puntata del 9 febbraio

Domenica 9 febbraio alle ore 17.20, Rai 1 offrirà un nuovo, imperdibile appuntamento con Da noi… a Ruota Libera, il programma condotto dalla talentuosa Francesca Fialdini ed in onda subito dopo Domenica In. Ogni settimana, il programma svela retroscena e curiosità sulla vita artistica e privata di personaggi noti e non, quelli che con scelte coraggiose e anticonvenzionali hanno saputo imprimere un “giro di ruota” positivo e originale alle loro esistenze. Ecco chi saranno gli ospiti della puntata.

Ospiti Da noi a ruota libera, le anticipazioni del 9 febbraio

L’ospite d’eccezione di questa settimana è Martina Colombari, attrice e conduttrice che ha iniziato la sua carriera nel 1991 con la vittoria di Miss Italia. Da quel momento, la sua carriera è decollata, portandola a diventare una delle figure più ammirate nel mondo dello spettacolo. In questa puntata, Colombari si racconterà a cuore aperto, ripercorrendo le tappe più significative della sua vita professionale e privata.

Accanto a lei, ci sarà un altro volto iconico della musica e del cinema: Nino D’Angelo. Cantautore, attore e produttore discografico, D’Angelo è uno dei più conosciuti esponenti della cultura partenopea. La sua carriera, segnata da successi straordinari e da una personalità unica, sarà al centro di un racconto che svela non solo la sua carriera musicale, ma anche la sua visione della vita e della famiglia.

A completare il trio di ospiti, ci sarà Cesare Bocci, che il 13 febbraio debutterà al cinema con il film Tornando a Est. L’attore, che ha conquistato il cuore del pubblico grazie alla sua lunga carriera televisiva e cinematografica, condividerà aneddoti e segreti sulla sua carriera e sulla sua esperienza nel mondo del cinema.

Ad arricchire la puntata di Da noi… a Ruota Libera sarà la presenza di Maurizio Calorio e Silvia Duca, che condivideranno la loro commovente storia d’amore e il doppio matrimonio che ha cambiato le loro vite. Una storia che testimonia il coraggio e la forza di chi sceglie di percorrere strade alternative, sfidando le convenzioni sociali.

Francesca Fialdini, con il suo stile elegante e coinvolgente, guiderà la discussione, facendo emergere le storie straordinarie di questi personaggi che, con il loro talento e le loro scelte anticonvenzionali, sono riusciti a lasciare un segno profondo nel cuore dei loro fan.