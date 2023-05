Carlo Alberto Mancini, in lacrime sui social, ha svelato di essere stato lasciato da Nicole Santinelli a distanza di nemmeno un mese dalla scelta di Uomini e Donne.

Durante la diretta di Instagram che Carlo Alberto Mancini ha immediatamente aperto in lacrime, è intervenuto anche Marco, il cugino di Nicole Santinelli che lo ha rimproverato per il suo atteggiamento:

Io ti sono stato vicino e tu parlavi con me, so perfettamente che stavi male. Poi vedendoti subito su Instagram… se stai così male ti metti a parlare dopo un’ora su Instagram?

Carlo Alberto ha replicato:

Marco ci siamo sentiti, sai come stavo. Il mio intento era quello di dire che non devono toccarla. Poi, puoi non essere d’accordo sulle modalità.