I Cugini di Campagna fanno un passo indietro e ritirano la diffida contro Mediaset. A farlo sapere è stato Silvano Michetti, ex naufrago dell’Isola dei Famosi, intervenendo tra le pagine del settimanale Nuovo Tv. Il membro della band nelle passate settimane è stato squalificato dal reality per una bestemmia con forza smentita dal fratello Ivano ed ora da lui stesso.

I Cugini di Campagna ritirano la diffida contro Mediaset: interviene Silvano

La squalifica a scapito di Silvano è apparsa così eccessiva a Ivano Michetti che dall’Italia ha tirato in ballo avvocati di un celebre studio legale e diffide a Mediaset ed al reality. Adesso però a prendere la parola è stato direttamente l’ex naufrago:

Accetto la squalifica però non ho mai bestemmiato.

Alla fine però i Cugini di Campagna hanno mollato la presa e lasciato correre, soprattutto alla luce dell’ottimo rapporto sempre intrattenuto con l’azienda di Cologno Monzese. E probabilmente anche per permettere a Nick Luciani, attualmente in gara in Honduras.

Tra le pagine del settimanale diretto da Riccardo Signoretti, Silvano Michetti ha poi spiegato di essere un “75enne con 50 anni di carriera alle spalle”, di essere molto religioso e quindi di non aver mai bestemmiato. Cosa avrebbe detto dunque? “Santo Dio”, ha aggiunto, “È veramente assurdo quello che mi è successo”.