Crollo degli ascolti al Grande Fratello: fan di Helena mantengono la parola, ecco cosa hanno fatto

L’ultima puntata del Grande Fratello ha visto un crollo importanti in termini di ascolti per il reality di Alfonso Signorini. La seconda puntata settimanale, infatti, complice anche la fiction schierata su Rai1, non ha retto alla gara dell’Auditel. Ma il motivo potrebbe avere a che fare, indirettamente, con Helena.

Crollo degli ascolti al Grande Fratello: il motivo

I fan della modella brasiliana, infatti, non riescono a mandare giù la sua eliminazione recente dal Grande Fratello. Un colpo di scena inaspettato e che ha avuto molte ripercussioni sui social.

Tra le altre conseguenze, potrebbe esserci proprio il recente crollo degli ascolti del Grande Fratello. Ad analizzare quanto accaduto, ci ha pensato come sempre l’opinionista ed ex gieffino, Biagio D’Anelli:

Devo fare pubblicamente i complimenti a tutte le fandom di Helena. Quello che avete onorato, dichiarato, scritto e soprattutto commentato, sul fatto che non avreste visto la puntata per rispetto all’ingiustizia subita da Helena, lo avete fatto. Complimenti ragazze, avete tutta la mia stima perché siete delle persone di parola. Infatti, lo share ne ha risentito. Complimenti ragazzi, va detto.

A tal proposito, D’Anelli ha concluso la sua riflessione con un interrogativo: