Critico musicale stronca i Maneskin: “Preferiamo la morte del rock”

Dopo la vittoria di Sanremo e dell’Eurovision, i Maneskin stanno conquistando il mondo intero. Per la band romana tantissimi complimenti ma anche qualche critica (fin troppo pesante).

La prima stroncatura ufficiale alla band di Damiano David arriva da Stereogum, punto di riferimento per i appassionati della scena rock e indipendente.

Il critico musicale Chris Deville ha stroncato fin troppo duramente il successo di Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio.

In un lungo articolo dove si parla quasi esclusivamente della cover di “Beggin'” che da un paio di settimane regna sovrana nella Spotify Global Chart, la classifica relativa alle canzoni più ascoltate sulla piattaforma a livello mondiale, Deville ha tuonato:

Altro che vittoria per il rock: quella cover è atroce, un’offesa.

Il critico musicale ha anche definito il sound dei Maneskin vecchio e obsoleto, paragonarlo a quello di rock band Anni ’90 come i Loudmouth e i Buckcherry:

Non è poi così sorprendente che una band del genere abbia avuto successo in Europa – non pretendo nemmeno di comprendere i gusti della gente di quel continente – ma sono un po’ scioccato dal fatto che Beggin’ stia facendo breccia anche in America.

Il timbro del cantante sembra la parola di un cantante che fa spelling della parola rock: r-a-w-k. La loro musica suona come una suggestione un po’ squallida di un’esibizione degli Incubus ai tempo del Sunset Strip. prego che la loro comparsa sia un caso isolato e che non ci sarà un revival di questo di tipo di hard rock terribile. se è questa roba che deve prendere piede qui, è meglio che il rock sia morto.