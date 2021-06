Simona Ventura ha pubblicato sul suo profilo di Instagram uno scatto senza trucco, ricevendo tanti complimenti ma pure qualche insulto gratuito che certi hater non risparmiano mai. Ad intervenire in sua difesa è arrivata Nicoletta Larini, attuale compagna dell’ex marito Stefano Bettarini.

Dopo un botta e risposta tra utenti che criticavano le sopracciglia di Simona in maniera colorita e maleducata, Nicoletta Larini è intervenuta a gamba tesa prendendo le difese dell’ex moglie del suo attuale compagno:

Ma non vi fate ridere da sole? Ma come vi permettete di giudicare? Giudicate le vostre vite tristi e cercate di migliorarle… Non avete ancora capito? Si sa che chi commenta cose così come voi vive con lo stomaco perennemente acido e muore di invidia ogni giorno. Imparate l’educazione, quella non fa mai male. Portate rispetto a chi non conoscete!