Critiche a Shaila e Lorenzo dal Gran Hermano: cosa hanno detto di loro

L’attenzione mediatica su Shaila e Lorenzo, due dei concorrenti più discussi di questa edizione del Grande Fratello, non si è mai spenta. Ma ora, la loro popolarità sembra essere più problematica che altro. Già sin dai primi giorni nella casa italiana, i due hanno sollevato diverse critiche, ma è stata la partecipazione temporanea al Gran Hermano, il celebre reality spagnolo, a intensificare le polemiche.

Shaila e Lorenzo criticati al Gran Hermano

In Spagna, infatti, alcuni inquilini del Gran Hermano hanno fatto commenti decisamente pungenti nei loro confronti, amplificando la percezione negativa.

Dopo il soggiorno al Gran Hermano, Shaila e Lorenzo sono tornati in Italia, trovando una situazione molto diversa da quella lasciata. Gli altri concorrenti del Grande Fratello avevano ormai stabilito un nuovo equilibrio, e la loro reintegrazione non è stata certo accolta a braccia aperte.

Il programma, inoltre, ha mostrato a tutti i partecipanti alcuni momenti salienti del soggiorno spagnolo, contribuendo a fomentare la tensione.

Per molti inquilini, il comportamento di Shaila ha lasciato l’amaro in bocca: alcuni l’hanno percepita come arrogante, convinti che il suo avvicinamento a Lorenzo sia più strategico che autentico.

Le parole di uno degli inquilini del Gran Hermano riassumono perfettamente questa percezione: “Siamo tutti qui. Non importa quanto tu sia VIP o tu sia Cristiano Ronaldo, siamo tutti persone e siamo tutti uguali”.

Una coppia di facciata?

A complicare ulteriormente le cose, c’è la natura della relazione tra Shaila e Lorenzo. I due hanno trascorso molto tempo insieme sia in Italia che in Spagna, ma molti concorrenti sono convinti che la loro vicinanza sia solo una tattica per guadagnare visibilità.

Lorenzo, tra l’altro, ha affermato chiaramente di non considerarsi fidanzato, una dichiarazione che ha lasciato intendere come il loro legame possa essere solo di facciata.

Le prossime settimane al Grande Fratello saranno cruciali per comprendere come si evolveranno questi delicati equilibri. Riusciranno Shaila e Lorenzo a riconquistare la fiducia degli altri concorrenti, o le tensioni continueranno ad aumentare?

La scheda di Shaila

Nata ad Aversa (Caserta) e cresciuta a Napoli nel quartiere di Secondigliano, Shaila Gatta, 28 anni, è una ballerina ed ex velina di Striscia la notizia.

Si trasferisce a Roma a 16 anni per studiare danza, un periodo, ammette, duro, in cui ha patito la solitudine. Debutta nel mondo dello spettacolo nel 2015 partecipando alla 14esima edizione di Amici. Da quel momento entra a far parte di diversi corpi di ballo in programmi come Ciao Darwin e Tale e quale show. Nel 2017 viene scelta come velina per il tg satirico Striscia la Notizia, dove rimane fino al 2021 raggiungendo il record di presenze con 928 puntate. Conduce anche 4 edizioni di Paperissima Sprint.

Shaila è orgogliosa di quanto ha realizzato finora, soprattutto grazie ai tanti sacrifici fatti da lei e dalla sua famiglia. Attualmente è single.

Shaila cura molto il suo aspetto ed è una grande appassionata di fitness. Il suo sogno è arrivare a condurre il Festival di Sanremo.

La scheda di Lorenzo

Lorenzo Spolverato, 27 anni, ha vissuto un’infanzia difficile nelle case popolari di Milano. La famiglia, molto unita, ha fatto enormi sacrifici e lui stesso, a soli 15 anni, ha iniziato a lavorare come cameriere per non gravare sul ménage domestico. Questa difficile condizione economica gli ha fatto sviluppare un senso di rivalsa che lo ha accompagnato durante l’adolescenza, periodo in cui dice di aver frequentato anche cattive compagnie, dalle quali si è presto smarcato.

Sogna di diventare attore, e per questo ha fatto un corso di recitazione. È single, si definisce esuberante, pieno di energia, di voglia di fare, ma anche un po’ arrogante. Quando qualcuno cerca di prevaricarlo, o di pestargli i piedi, sa farsi rispettare.