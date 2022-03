La puntata di ieri ha lasciato non pochi strascichi ai concorrenti del Grande Fratello Vip ancora in gara. Inizia per loro l’ultima settimana nella spiatissima Casa e dal risveglio, Davide Silvestri e Barù non hanno potuto fare a meno di commentare quanto accaduto.

In modo particolare Davide ha riflettuto sull’atteggiamento di Lulù trovato ancora una volta poco rispettoso, ed ha ripensato su quanto accaduto durante l’oroscopo di Cosimo:

Le mancanze di rispetto della giovane finalista non sarebbe piaciuto né a Davide né a Barù. Successivamente Silvestri ha proseguito:

Finora ho dato di cuore, sempre, ma ti dico la verità. Le nomination ieri, un po’ di strategia ma c’era anche il cuore. Io ho votato Jessica, non voglio dirlo agli altri perchè mi hanno rotto le scatole, me lo tengo per me così gli viene il dubbio, visto che son tutti contro. E la mia nomination è stata perchè comunque lei gioca con sua sorella e sono in due e se io non fossi stato un finalista mi avrebbe nominato ancora e non mi faceva più sorrisi, invece da quando sono finalista mi fa i sorrisi. Adesso non ci credo più e non mi fido più. Ho visto il cambio quando sono diventato finalista. Siccome so che mi avrebbe nominato e loro avrebbero giocato due contro uno, allora la nomino. Avevo più di una motivazione perchè non mi è piaciuto il gesto della capanna, secondo me non era spontaneo.