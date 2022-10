Elenoire Ferruzzi ha fatto ritorno a tutti gli effetti nel suo habitat naturale, i social, dopo la sfortunata e forse poco azzeccata esperienza al GF Vip 7. Il 90% del pubblico da casa, infatti, ha votato per la sua uscita dal reality dopo offese e le frasi rivolte a Nikita Pelizon.

Elenoire Ferruzzi replica alle critiche sull’aspetto fisico

Dopo aver dedicato il suo primo post social a Daniele Dal Moro, ha postato la sua intervista rilasciata al settimanale Chi ed in ultimo ha ringraziato tutti coloro che l’hanno sostenuta nella sua esperienza al GF Vip.

Tuttavia sono state anche numerose le critiche. Se in tanti non hanno apprezzato il suo modo di essere e di porsi, ci sono stati anche i classici ‘leoni da tastiera’ che hanno attaccato l’ex Vippona sul suo aspetto fisico.

Elenoire però, dopo aver ammesso anche nella spiatissima Casa di sentirsi bene con se stessa non poteva restare in silenzio, ed anzi ha preferito replicare a tono. La sua replica non è passata affatto inosservata ma anzi è stata prontamente ripresa sui social, dove però, ancora una volta, è stata aspramente criticata per i suoi modi eccessivi.