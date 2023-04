Cristina Scuccia, l’ex suora, ha deciso di fare un nuovo salto nel vuoto e lanciarsi a capofitto in una nuova avventurosa esperienza televisiva. All’Isola dei Famosi 2023, però, non è tutto rose e fiori. Nonostante sia abituata a vivere in condizioni di ristrettezza, ci sono dei limiti con i quali Cristina è chiamata a fare i conti. E sin dalle prime notti sono emerse le paure della cantante.

Cristina Scuccia, paura all’Isola 2023: prime notti da incubo

Cristina all’Isola 2023 è approdata soprattutto con l’intento di affrontare a testa alta le sue paure più grandi, e a quanto pare la prima le si è presentata davanti sin dalle prime notti in Honduras: il buio.

A prendersi cura di lei e della sua grande paura ci sta pensando Corinne Clery, anche lei naufraga dell’edizione, la quale ha vissuto con la Scuccia la sua notte da incubo sull’atollo, raccontando poi ai suoi compagni di avventura le sensazioni della giovane concorrente:

Non stava bene, mi faceva tenerezza. L’ho trovata così, spaventosissima, seduta impietrita. Io ho sofferto del buio e so cosa significa. Una volta avevo così paura che sono svenuta. Ieri ha iniziato ad urlare ‘Oddio cos’è quella cosa? Aiuto’. E invece era solo una fogliolina. Alla fine si è addormentata con me accanto che l’ho fatta calmare. Qui è buio pesto, non c’è nemmeno una luce, non si vede nulla.

A raccontare quanto vissuto è stata poi la stessa Cristina che ha tranquillizzato tutti: