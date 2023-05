La presenza di Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi 2023 ha attirato l’attenzione dei più, non tanto per il suo passato da suora, quanto piuttosto per le voci sui presunti motivi che l’avrebbero portata a lasciare l’abito religioso. La sua vita sentimentale (soprattutto futura), sembra incuriosire non poco i naufraghi, così come i telespettatori.

Cristina Scuccia vicina al coming out?

Nel corso del daytime odierno all’insegna dell’Isola dei Famosi, abbiamo assistito ad una conversazione molto particolare tra Marco Mazzoli e Cristina Scuccia. Il primo, senza tanti giri di parole, ha domandato: “Ma te un fidanzato non lo vuoi?”. L’ex suora ha replicato: “Perché questa ossessione per gli uomini?”. Durante il confessionale ha aggiunto:

Tendenzialmente si pensa alla vita scontata. Ok, tu finisci gli studi, ti laurei, ti sposi, hai dei figli e la tua vita continua. La mia vita invece è tutta capovolta. Io non ho finito gli studi, sono entrata in un convento, poi adesso sto riprendendo la mia vita tra le mani…Non c’è niente di scritto che deve essere per forza così.

Proprio in questi giorni si sta molto dibattendo sulla vita sentimentale di Cristina, ed anche l’opinionista Vladimir Luxuria ha lasciato intendere che l’ex suora possa avere un segreto pronto da svelare. In tanti avrebbero ipotizzato un possibile coming out che potrebbe avvenire proprio in diretta all’Isola dei Famosi.

Nel frattempo, sempre nel corso del daytime odierno Noise ha domandato alla naufraga: “Ma ti piacciono gli uomini o le donne?”. “Niente, mi piacciono le persone”, ha replicato l’ex religiosa.

“Non ti manca un compagno o una compagna?”, l’ha incalzata ancora Mazzoli. “No, dopo 15 anni di una vita particolare non è che è così facile poi, soprattutto…”, ha spiegato Cristina. “Comunque fisicamente ti devi sfogare… il corpo lo chiede”, ha proseguito il naufrago. “Dove è scritto questo?”, ha replicato ancora la Scuccia.