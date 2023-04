Cristina Scuccia è fidanzata? L’attuale concorrente dell’Isola dei Famosi 17, secondo le indiscrezioni (comprese quelle della madre) dovrebbe avere il cuore libero, ed invece potrebbe non essere così…

Cristina Scuccia è fidanzata? Lo scoop bomba sull’uomo misterioso

Deianira ha condiviso una indiscrezione di una follower: “Ti assicuro, io sono del suo stesso paese, la conosco benissimo. Abbiamo amici in comune e lei ha un amore e non capisco perché vuole tenerlo nascosto. Che c’è di male, non c’è nulla da vergognarsi. Infatti inizialmente pensavamo avesse lasciato i voti per questo motivo”.

Anche Amedeo Venza ha messo il carico da novanta aggiungendo alcuni dettagli croccantissimi:

Ma in realtà io so che Suor Cristina ha lasciato una relazione in sospeso fuori… e pare sia un uomo che come lei ha svestito i panni di frate francescano!

Cosa ne pensate?

La scheda della concorrente

Nata e cresciuta nella provincia di Ragusa, Cristina Scuccia è entrata a far parte dell’ordine delle Suore Orsoline nel 2009.

Appassionata di musica, nel 2014 ha emozionato e sbalordito il pubblico all’interno del programma The Voice of Italy, il talent show che l’ha vista trionfare. Da lì in poi la sua carriera è stata tutta in salita: nel 2014 ha debuttato con il suo primo album “Sister Cristina” e, subito dopo ha preso parte al cast di “Sister Act” e di “Titanic – Il Musical”. La sua voce arriva fino all’estero, dove viene ospitata in diverse trasmissioni televisive.

Alla fine del 2022 annuncia di aver lasciato la vita consacrata e nel 2023 annuncia l’uscita de suo primo singolo firmato Cristina Scuccia: “La felicità è una direzione”. Sensibile, emotiva e tenace, utilizzerà la sua meravigliosa voce anche per incantare gli altri concorrenti dell’#Isola?