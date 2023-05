Cristina Scuccia e amatissima ex del GF Vip a confronto: “La stessa persona”, il meme diventa virale – VIDEO

Cristina Scuccia conquista sempre di più l’attenzione sull’Isola dei Famosi. Mentre in Italia ci si domanda quali siano stati i reali motivi per i quali avrebbe deciso di lasciare il velo, con tanto di ipotesi in merito alla sua vita privata ed al suo presunto orientamento sessuale, sulle spiagge dell’Honduras l’ex suora conquista tutti con la sua voce.

Cristina Scuccia e amatissima ex del GF Vip a confronto: il video

Nelle passate ore Cristina è riuscita a radunare i naufraghi attorno a sé, esibendosi sulle note di Luce (Tramonti ad Est), celebre brano di Elisa. E su Twitter sono prontamente scattati i paragoni con una ex amatissima concorrente del GF Vip, Rosalinda Cannavò.

Cristina e Rosalinda, d’altro canto, sembrano avere molte cose in comune: oltre alla passione per il canto anche la terra di origine (entrambe sono siciliane) ed il desiderio di “liberarsi” di un passato certamente non semplice.

Ovviamente il popolo social ha preso il tutto con grande ironia, condividendo il confronto e puntando sul fatto che possa trattarsi della medesima persona. Ovviamente sono certa che Rosalinda si sarà fatta una risata nel vedersi chiamata in causa in questo curioso confronto, che potrebbe essere lo spunto per un duetto post Isola niente male.

Ecco di seguito le reazioni degli utenti Twitter.

Avete mai visto la signorina Cannavò e suor Cristina nella stessa stanza? Ecco appunto…pic.twitter.com/S85IE1f3kT — ᴅɪᴀʟᴇᴄᴛɪᴄ (@dialettica_) May 3, 2023

chiaramente sono la stessa persona non c’è altra spiegazione pic.twitter.com/StTWtFKI3D — alice;🦩 (@fontanaalicee) May 3, 2023