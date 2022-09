Cristina Quaranta sviene al GF Vip: ecco il motivo del suo malore – VIDEO

Paura per Cristina Quaranta nella Casa del Grande Fratello Vip. La concorrente è svenuta ieri pomeriggio in zona beauty, facendo letteralmente terrorizzare i vipponi e anche il pubblico social.

La Quaranta fin dall’inizio della giornata aveva raccontato di avere alcuni problemi allo stomaco. Ed infatti, secondo the pipol, il problema risiederebbe proprio in qualcosa che ha mangiato:

Cristina Quaranta, oggi, è improvvisamente svenuta mentre si trovava nella zona beauty della casa del Grande Fratello. Parte del cast ha immediatamente allertato la produzione per chiamare i soccorsi. La regia ha subito staccato le riprese in attesa dell’ambulanza. Causa del malore pare sia stato un soufflé alle cipolle che purtroppo l’ha fatta stare male. Adesso per fortuna la Quaranta sta bene, ma rimarrà comunque sotto osservazione per alcune ore”.