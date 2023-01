Cristina Marzoli è la mamma di Oriana del Grande Fratello Vip. La venezuelana è molto legata dalla donna e, in più di una occasione, proprio la signora è scesa in campo per difendere la figlia.

Cristina Marzoli, chi è la mamma di Oriana del GF Vip

Cristina Marzoli, ha visto la figlia partecipare a reality show in Spagna, Cile e adesso anche in Italia. In alcune occasioni è scesa in prima fila per difenderla dalle critiche e sostenerla.

Tra gli interventi TV in Spagna, la mamma della Marzoli ha fatto anche chiarezza sul suo lavoro online:

Sta per raggiungere i due milioni di follower (…) lavora molto bene con il suo Instagram, è molto professionale e grazie a questo ha fatto molte promozioni per le quali è pagata molto bene. Fondamentalmente è di questo che vive, ha un cachet piuttosto alto.

Cristina Marzoli aveva anche spiegato di essere da tempo incaricata di gestire le finanze della figlia Oriana.

Secondo le mie superstar di Twitter la mamma di Oriana Marzoli farebbe il tifo per la sua conoscenza con Daniele Dal Moro. Ed infatti, proprio la venezuelana, dopo un breve flirt con Antonino Spinalbese, si è avvicinata a Onestini ma strizza l’occhio all’affascinante veneto.